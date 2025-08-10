هل يعوض زيزو ومرعي ثنائية معلول وعبدالمنعم مع الأهلي؟

كانت الدقيقة 78 حين حصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة جزاء مودرن فيوتشر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت لينفذها زيزو بإتقان داخل منطقة الـ 18 ويحولها مدافع الفريق ياسين مرعي برأسه في الشباك متعادلاً لفريقه.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالموسم الجديد من بطولة الدوري 2025/26 بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مودرن سبورت سجلهما أحمد رضا و ياسين مرعي.

الثنائي الذي اشترك في الهدف الثاني أحمد سيد "زيزو" و ياسين مرعي كان قد انضما لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية الأول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك والآخر قادمًا من صفوف فاركو.

المشهد يبدو طبيعيًا جناح الفريق ينفذ ركلة ثابتة فيسجلها المدافع برأسه ولكنه تكرر من الثنائي قبل قرابة أسبوع خلال ودية بتروجت حين حصل الفريق على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها زيزو ليحولها ياسين مرعي برأسه داخل شباك الفريق البترولي.

وهي الثنائية التي يتمناها جمهور الأهلي بعد انتهاء ثنائية الظهير الأيمن السابق بصفوفه علي معلول ومدافع الفريق السابق محمد عبدالمنعم برحيلهما عن القلعة الحمراء.

وتعد هذه الثنائية مميزة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهير إذ حسمت مباريات كثيرة هامة للفريق مثل مباراة الأهلي و مازيمبي الكونجولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 وقبلها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالتعادل بهدف لمثله مع الوداد في إياب دور النهائي وكذلك هدف عبد المنعم في مرمى الرجاء بإياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

خطف كذلك محمد عبدالمنعم من هذه الثنائية مع معلول فوزًا قاتلاً للأهلي أمام الاتحاد المنستيري الجزائري بذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2022 الأمر لم يقتصر على المباريات القارية بل سجل محمد عبدالمنعم من صناعة علي معلول هدفًا في مرمى بتروجت بنسخة 2022 من بطولة كأس مصر.