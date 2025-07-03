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أول تعليق من ممدوح عباس بعد اعتزال شيكابالا

11:26 م الخميس 03 يوليو 2025
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    شيكابالا
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    حلقة اعتزال شيكابالا 5_Easy-Resize.com
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    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت جماهير نادي الزمالك، اليوم الخميس، صدمة كبيرة بإعلان قائد الفريق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة طويلة من العطاء داخل القلعة البيضاء.

وفي أول تعليق مؤثر على القرار، خرج ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتصريحات مؤثرة عبر قناة MBC مصر 2، أعرب فيها عن حزنه العميق لرحيل "الفهد الأسمر" عن الملاعب.

وقال عباس باكيًا: "محمود شيكابالا ده ابني، وكان دايمًا الناس بتقول عليه محمود ممدوح عباس لأنه فعلاً ابني، أنا بحب هذا الرجل وأعشقه، وعايش معاه يوم بيوم".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "دموعي لا تتوقف من ساعة ما عرفت قراره بالاعتزال، كلمت مراته وبكيت، شيكابالا قصة وحدوتة كبيرة جدًا في الكرة المصرية، وحبه عندي زي حبي لطه بصري، رحمه الله، واللي كان من أعز الناس عليّ".

وعن علاقته الممتدة مع شيكابالا، كشف عباس: "أنا أعرفه من وهو عنده 11 سنة، وجبته من بره ورجعته، والمدرب فينجادا قال عليه وقتها إنه من أحرف 10 لاعبين في العالم".

وتابع عباس بتأثر واضح: "أنا أعصابي بايظة، ومش قادر أتكلم من كتر الحزن، قرار اعتزاله صعب جدًا عليا، الراجل ده عمره ما عمل حاجة إلا لصالح نادي الزمالك وجماهيره، واتحمل كتير جدًا في حياته ومشواره الكروي".

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