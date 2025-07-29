بعد الحكم لصالح نجم الزمالك.. القصة الكاملة لنزاع السعيد مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

قضية شغلت الرأي العام الرياضي لسنوات، بين عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك، والنادي الأهلي في الفترة الماضية.

ورفضت محكمة النقض اليوم طعن الأهلي على حكم إلغاء طلب تعويض من اللاعب قدره 2 مليون دولار والحجز على أرصدة اللاعب في البنوك.

القصة كاملة بين السعيد والأهلي

تفاصيل القضية تعود إلى عام 2019، حين تقدّم الأهلي المصري بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء قيده، إلا أن الاتحاد رد بعدم اختصاصه، نظرًا لأن النزاع يتعلق بنادٍ أجنبي وهو أهلي جدة السعودي.

رفع النادي الأهلي بعدها دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، بدعوى وجود بند تعاقدي يُلزم اللاعب بالسداد.

وفي المقابل، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) التي أصدرت في مايو 2022 حكمًا نهائيًا بعدم اختصاص مركز التسوية، وألغت مطالب الأهلي المالية بالكامل.

وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا يقضي بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب بالبنوك المصرية، وأكدت بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي.

ثم أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكمًا نهائيًا جديدًا بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمته بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.

واختُتم النزاع برفض محكمة النقض طعن الأهلي على الحكم، ليطوى بذلك ملف القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي في الفترة الماضية.