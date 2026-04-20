أول تعليق من مدرب سلة الزمالك بعد الفوز بكأس مصر

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 م 20/04/2026

وائل بدر مدرب سلة الزمالك

أعرب وائل بدر، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد غياب دام 20 عامًا.

وقال بدر في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "التحضير النفسي كان العامل الأهم للفريق، فقد سبق لي التتويج بهذا اللقب قبل 20 عامًا عندما كنت لاعبًا ضمن صفوف الزمالك".

وأضاف: "لاعبو سلة الزمالك يستحقون هذا التتويج، خاصة في ظل الظروف الصعبة والضغوط الكبيرة التي واجهناها قبل حسم البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أثبتنا للجميع أننا الأحق باللقب، ونجحنا في تحقيقه بفضل دعم جماهيرنا وجهود اللاعبين".

نتيجة مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات بنهائي السلة

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، بعد التغلب على الاتصالات بنتيجة 87-68 في نهائي البطولة الذى أقيم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

إقرأ أيضًا:
يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟

على غرار حسام حسن.. شيكا يهاجم مودرن سبورت بتصريحات نارية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)