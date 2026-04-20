أعرب وائل بدر، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد غياب دام 20 عامًا.

وقال بدر في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "التحضير النفسي كان العامل الأهم للفريق، فقد سبق لي التتويج بهذا اللقب قبل 20 عامًا عندما كنت لاعبًا ضمن صفوف الزمالك".

وأضاف: "لاعبو سلة الزمالك يستحقون هذا التتويج، خاصة في ظل الظروف الصعبة والضغوط الكبيرة التي واجهناها قبل حسم البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أثبتنا للجميع أننا الأحق باللقب، ونجحنا في تحقيقه بفضل دعم جماهيرنا وجهود اللاعبين".

نتيجة مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات بنهائي السلة

جدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، بعد التغلب على الاتصالات بنتيجة 87-68 في نهائي البطولة الذى أقيم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

