"سيبوا الراجل يشتغل".. إعلامي يدافع عن جون إدوارد ويوجه رسالة قوية

دافع الإعلامي سيف زاهر عن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية من البعض.

قال سيف زاهر في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا الحقيقة بستغرب الناس اللي بتنتقد جون إدوارد دلوقتي وبستغرب الناس اللي بتحييه وتقول له حاجة عظيمة جدًا".

أضاف: "هو الراجل لسه لحق عمل حاجة عشان نقول له حاجة عظيمة ونقول له أنت أعظم واحد في المكان ده؟ وهو الراجل لسه عمل حاجة لسه عشان تهاجمه ونقول له إزاي يجي واحد زيك في المكان ده؟".

وأكمل: "سيبوا الراجل يشتغل وهات ورقة وقلم واكتب معايا.. عمل نجاحات هنقول نجح، عمل إخفاقات هنقول فشل .. إحنا مع بعض هنروح فين".

وتابع: "ثاني وثالث ورابع، جون مش مدير رياضي.. ده ديل مختلف اتعمل قبل كده في فاركو .. ايه هو تفاصيله يعلنها نادي الزمالك براحته".

واختتم تصريحاته: :ولكن جون مش مدير رياضي... علشان الناس بتطلع تقولك صلاحيات الراجل ومحدش يدخل .. محدش يدخل في ايه .. هو أموره هاديه جدا".