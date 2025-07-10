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نجم الزمالك السابق: جون إدوارد وعبد الناصر محمد مش هينجحوا

02:40 ص الخميس 10 يوليه 2025
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تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق عن تولي عيد الناصر محمد منصب مدير الكرة في الزمالك.

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "أنا مع نادي الزمالك في أي قرار يتم اتخاذه ولكن قرار تعيين عبد الناصر محمد في هذا المنصب مش صح".

وتابع: منصب مدير الكرة هو الأصعب في الزمالك، وهو الصندوق الأسود داخل النادي ، فلابد أن يكون في هذا المنصب ابن من أبناء الزمالك .

وواصل: لا أعلم إذا كان عبد الناصر محمد وجون ادوارد زملكاوية امً لا والزمالك ملئ بأبنائه القادرين على التواجد في هذا المنصب.

وأكمل: "أيمن الرمادي مدير فني محترم ويمتلك قدرات جيدة ولكن ليس قدر الزمالك، لأن تدريب الزمالك يختلف عن أندية سيراميكا والمصري وإنبي وقرار رحيله قرار صحيح".

وتابع: "أيمن الرمادي أفضل مني من الناحية التدريبية على الرغم من انتمائه للنادي الأهلي".

وأضاف: "لاعبي الزمالك هم من توجوا ببطولة كاس مصر وليس أيمن الرمادي، والرمادي ملحقش يتعرف على اللاعبين لذلك ليس هو من جلب البطولة".

وأختتم: "لم يزعجني أن أيمن الرمادي وهو مدرب أهلاوي من توج بكأس مصر وهو مدير فني فالجوهري سابقا توج ببطولات مع الزمالك وكان مدربا أهلاويا".

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