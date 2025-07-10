نجم الزمالك السابق: جون إدوارد وعبد الناصر محمد مش هينجحوا

تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق عن تولي عيد الناصر محمد منصب مدير الكرة في الزمالك.

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "أنا مع نادي الزمالك في أي قرار يتم اتخاذه ولكن قرار تعيين عبد الناصر محمد في هذا المنصب مش صح".

وتابع: منصب مدير الكرة هو الأصعب في الزمالك، وهو الصندوق الأسود داخل النادي ، فلابد أن يكون في هذا المنصب ابن من أبناء الزمالك .

وواصل: لا أعلم إذا كان عبد الناصر محمد وجون ادوارد زملكاوية امً لا والزمالك ملئ بأبنائه القادرين على التواجد في هذا المنصب.

وأكمل: "أيمن الرمادي مدير فني محترم ويمتلك قدرات جيدة ولكن ليس قدر الزمالك، لأن تدريب الزمالك يختلف عن أندية سيراميكا والمصري وإنبي وقرار رحيله قرار صحيح".

وتابع: "أيمن الرمادي أفضل مني من الناحية التدريبية على الرغم من انتمائه للنادي الأهلي".

وأضاف: "لاعبي الزمالك هم من توجوا ببطولة كاس مصر وليس أيمن الرمادي، والرمادي ملحقش يتعرف على اللاعبين لذلك ليس هو من جلب البطولة".

وأختتم: "لم يزعجني أن أيمن الرمادي وهو مدرب أهلاوي من توج بكأس مصر وهو مدير فني فالجوهري سابقا توج ببطولات مع الزمالك وكان مدربا أهلاويا".