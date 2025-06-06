محمد صبحي يكشف سبب الغضب من استبداله بمحمد عواد

كتب - محمد القرش:

كشف حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي، سبب غضبة من استبداله بمحمد عواد في الدقائق الأخيرة التي سبقت ركلات الترجيح.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أنا تصديت لثمان ركلات ترجيح في تدريبات الأمس".

وأوضح: "لكن تمنيت أن عواد يتصدى لجميع ركلات الترجيح ، كلنا بنساعد الفريق وعلاقتي بعواد كويسة برا الملعب".

وواصل: "جماهير الزمالك دايما تشجعنا في الأوقات السيئة قبل الجيدة، واليوم نادوا على جميع اللاعبين لتحفيزهم".

واختتم حارس الزمالك: "بيراميدز كسب دوري الأبطال، لكنهم كانوا بيلاعبوا انهاردة فريق كبير".

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