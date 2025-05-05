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سيراميكا كليوباترا يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز

07:55 م الإثنين 05 مايو 2025

إ مباراة بتروجت وسيراميكا

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كتب - محمد الميموني:

فاز فريق سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة على حساب نظيره بتروجيت، اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.

وأحرز ثنائية سيراميكا كليوباترا في اللقاء كلاً من محمد رضا بوبو في الدقيقة الـ 27 و محمود عبد الحفيظ زلاكة في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة الـ59 من عمر المباراة إصابة مدافع سيراميكا كليوباترا مغادرته الملعب.

ورفع الفوز رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز السادس بمجموعة التتويج فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثامن.

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سيراميكا كليوباترا يفوز على بتروجيت إصابة سعد سمير في مباراة بتروجيت الدوري المصري الممتاز
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