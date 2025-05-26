"هو إحنا ملطشة؟".. شوبير يفتح النار على مسؤول بيراميدز: مش هسكت

كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بعدما أغلق الهاتف في وجه أحد الإعلاميين، خلال الأيام الماضية، اعتراضا على عدم الحديث عن تأجيل مباراة الفريق في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز خرج مرة أخرى وهاجم المذيع اللي عمل معاه مداخلة هاتفية، هو إحنا قاعدين ملطشة واللا إيه؟".

وأضاف: "حضرتك أنت أخطأت في تلك المداخلة ولا بد أن تعتذر، بدل ما يطلع يعتذر ويقول آسف لا طالع يقول إن القناة تتعمد تجاهله".

وتابع: "أنا هنا بتكلم في أصول وثوابت وقواعد وفي الآخر هكون أنا اللي غلطان وممكن يتعمل فيا مذكرة من بيراميدز بإيقافي ولكني لن أتوقف عن الكلام".

وأختتم تصريحاته: "كابتن هاني أنت لابد أن تعتذر، أنت أغلقت الهاتف في وجه المذيع أمام الملايين وبعدها تقول القناة قاصدة، لماذا تفقد التعاطف وتتحدث بنبرة غير سليمة؟