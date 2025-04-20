"لا أعرف من نصحه".. متحدث الزمالك يوضح موقف زيزو من حماس التجديد إلى التجاهل

كتب - محمد القرش:

تحدث المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، عن تغير موقف زيزو من تجديد عقده مع الزمالك قبل أن يوقع للأهلي.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة " أون سبورت": "زيزو كان متحمس جدا لتجديد عقده مع الزمالك وانتمائه للنادي".

وأضاف: "وكان يجب أن يكون أكثر وضوحا معنا كأي لاعب محترف يخبر ناديه بالعروض التي تلقاها، لذلك نهايته مع الفريق لم تكن جيدة بالنسبة للبعض عكس ما كنت أتمنى".

وأوضح: "نسبة مشاركة زيزو سيتم حسابها مع نهاية الموسم، وسنعرف كم تبلغ مكافآته مع خصم الغرامات وسيحصل على كل حقوقه، وسيتم الإعلان عن كل شيء في بيان رسمي.

وواصل: "لا أعرف من نصح زيزو بالتوقيع للأهلي، ولم نكن ننتظر محاولات كسب الجماهير بأحاديث غير صحيحة وتصدير المشاكل".

واختتم متحدث الزمالك موجها رسالة لزيزو: "ألتزم بعقدك مع النادي حتى النهاية وتقاضى حقوقك كاملة، مثلما يحدث في أوروبا.