هل يوجد فرص للأهلي للتأهل بكأس عاصمة مصر؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الأهلي لهزيمة جديدة خلال مشواره بكأس عاصمة مصر للأندية بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف على يد فريق طلائع الجيش مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وهي الخسارة الثانية للأهلي خلال مشاركته بالنسخة الجارية من بطولة كأس عاصمة مصر بعد خسارته في الجولة الأولى بهدف قاتل على يد نظيره إنبي.

ترتيب الأهلي في كأس عاصمة مصر ويتذيل الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدون أي نقطة بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر فريق إنبي التريب بـ 6 نقاط بفارق نقطتين عن طلائع الجيش الوصيف.

وتنص لوائح النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر على تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، الذي سيتم إقامته بنظام خروج المغلوب.

وبالتالي خسر فريق الأهلي فرصه في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس الرابطة إذ أن أقصى رصيد سيصله حال فوزه على فاركو في مباراته المقبلة هو ثلاثة نقاط ما يعني عدم وصوله للمركز الثاني ومن ثمّ لا يوجد أي فرص للقلعة الحمراء في التأهل وتأكد مغادرته للبطولة بعد نهاية الدور الحالي.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فاركو عصر يوم الثلاثاء 22 أبريل في ختام دور المجموعات.

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