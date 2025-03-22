مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

توجـــو

- -
18:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
21:30

سموحة

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

غزل المحلة

دوري القسم الثاني-أ

وادي دجلة

- -
21:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"تحضر حافظة الطعام خلال المباريات".. كيف ساهمت والدة عمر مرموش في تألقه بكرة القدم؟

03:14 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش (13)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    صديق عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش (14)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش (11)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (7)
  • عرض 13 صورة
    خلال حوار مصراوي مع مدرس التربية الرياضية السابق لعمر مرموش (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

بات النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، أحد أهم لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، خاصة بعد الانتقال إلى الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فرانكفورت الألماني مقابل مبلغ يقترب من 80 مليون يورو.

وكان لوالدة النجم المصري، دورا كبيرا في مشواره في كرة القدم، حيث كانت تعد الداعم الأول له خلال طفولته، والأكثر إيمانا بالموهبة التي يمتلكها نجلها، حتى وصل إلى العالمية وبات نجما لامعا في سماء كرة القدم.

وفي عيد الأم، يقدم لكم موقع مصراوي، أبرز المواقف الخاصة بوالدة عمر مرموش معه خلال طفولته وبداياته في كرة القدم.

وفي حوار سابق مع مصراوي، قال أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية السابق لمرموش: "عائلة مرموش كانت تدعمه بشكل كبير، خلال مشواره وبداياته في كرة القدم وبشكل خاص والدته".

وأضاف: "والدة نجم مان سيتي، كانت تحرص على التواجد رفقته في أغلب المباريات، خلال فترة طفولته لدعمه والوقوف بجواره".

وتابع: "والدة مرموش كانت تحضر حافظة الطعام معها للفريق بشكل مستمر، لمساعدتهم خلال المباريات مع فريق المدرسة في البطولات المختلفة وليس لعمر فقط".

واختتم العجرودي تصريحاته: "والدة مرموش ووالده، كانوا يساندونه بشكل دائم ومستمر، للوصول إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي".

أقرأ أيضًا:
فيفا يستبعد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 لهذا السبب

"صدارة وظهور بديل لنجم الدوري المصري".. الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية فى تصفيات المونديال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش منتخب مصر والدة عمر مرموش عمر مرموش ووالدته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 22 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور