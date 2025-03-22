كتب - يوسف محمد:

بات النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي، أحد أهم لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، خاصة بعد الانتقال إلى الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فرانكفورت الألماني مقابل مبلغ يقترب من 80 مليون يورو.

وكان لوالدة النجم المصري، دورا كبيرا في مشواره في كرة القدم، حيث كانت تعد الداعم الأول له خلال طفولته، والأكثر إيمانا بالموهبة التي يمتلكها نجلها، حتى وصل إلى العالمية وبات نجما لامعا في سماء كرة القدم.

وفي عيد الأم، يقدم لكم موقع مصراوي، أبرز المواقف الخاصة بوالدة عمر مرموش معه خلال طفولته وبداياته في كرة القدم.

وفي حوار سابق مع مصراوي، قال أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية السابق لمرموش: "عائلة مرموش كانت تدعمه بشكل كبير، خلال مشواره وبداياته في كرة القدم وبشكل خاص والدته".

وأضاف: "والدة نجم مان سيتي، كانت تحرص على التواجد رفقته في أغلب المباريات، خلال فترة طفولته لدعمه والوقوف بجواره".

وتابع: "والدة مرموش كانت تحضر حافظة الطعام معها للفريق بشكل مستمر، لمساعدتهم خلال المباريات مع فريق المدرسة في البطولات المختلفة وليس لعمر فقط".

واختتم العجرودي تصريحاته: "والدة مرموش ووالده، كانوا يساندونه بشكل دائم ومستمر، للوصول إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي".

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