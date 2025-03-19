زوجة مروان عطية تكشف مفاجأة (صور)

كتب - محمد عبد السلام:

كشفت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة لاعب النادي الأهلي في الصور تكشف فيها عن حملها.

وكان مروان عطية أشار في احتفاله بهدفه في مباراة طلائع الجيش بأنه ينتظر مولودا.

ويذكر أن مروان عطية انضم في قائمة منتخب مصر التي تستعد حاليا لمباراة إثيوبيا في المغرب.

وتقام المباراة يوم الجمعة 21 مارس، في تمام الساعة 11:00 مساء.