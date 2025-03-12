استقبال إنفانتينو ومتابعة فطار المطرية.. ماذا فعل وزير الرياضة بالتزامن مع أزمة القمة؟ (صور)

القاهرة - مصراوي:

يوم حافل شهدته الكرة المصرية اليوم الثلاثاء بالتزامن مع أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ورفضه خوض المباراة لعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وبالتزامن مع ذلك، كان جدول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مزدحمًا بأنشطة متعددة، إذ شارك في فعاليات مختلفة، شملت مراسم استقبال لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدى وصوله القاهرة، فضلا عن متابعته استعدادات الإفطار السنوي بالمطرية.

وزير الرياضة يستقبل رئيس الفيفا بمطار سفنكس

حرص الدكتور أشرف صبحي على استقبال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لدى وصوله إلى مطار سفنكس؛ للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تُعقد بمشاركة رؤساء الاتحادات الإفريقية وأعضاء المجلس التنفيذي للكاف.

ووفق بيان رسمي، جرت مراسم الاستقبال وفقاً لـ"أعلى المعايير البروتوكولية" لرئيس فيفا بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي للفيفا.

ورحب "صبحي"، بإنفانتينو، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع قيادات كرة القدم الإفريقية والدولية.

وزير الرياضة يتابع استعدادات "إفطار المطرية"

وبعد الإفطار، أجرى وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحي المطرية التقيا خلالها الشباب المنظم لأكبر حفل إفطار جماعي شعبي في مصر، وفق بيان رسمي لمحافظة القاهرة.

وتابع الوزير استعدادات أهالي المطرية لهذا الحفل والذي يقام السبت المقبل ويشارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال، للعام الحادي عشر.

ويقام إفطار المطرية منذ عام 2013 وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وزير الرياضة يشارك في حفل عشاء كاف بالمتحف الكبير

مساءً، شارك الدكتور أشرف صبحي في حفل عشاء الكاف بالمتحف المصري الكبير بحضور رئيس الفيفا والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، ورؤساء الاتحادات وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف، على هامش الجمعية العمومية غير العادية للكاف، بحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة عبر حسابه على فيسبوك.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية للكاف، غدا الأربعاء، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد الأفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

تدخل لحل أزمة القمة

بدوره، قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن وزير الشباب والرياضة تدخل اليوم بناء على اتصال من أطراف أزمة مباراة القمة، حيث تواصل مع الجانب السعودي والذى استجاب على الفور، ووفر طاقم تحكيم أجنبى، تحرك بالفعل من السعودية فى طريقه إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة، إلا أن الطاقم سيصل متأخرا.

وأوضح "الشاذلي" أن الدكتور أشرف صبحى لم يتوان عن التحرك سريعا لإيجاد حل للأزمة.

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وتواجد فريق الزمالك في أرض الملعب في الموعد المحدد للقاء، وكذلك تواجد طاقم التحكيم المصري المكلف بإدارة المباراة بقيادة محمود بسيوني، دون حضور لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق، لينتظر حكم اللقاء لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعلن عن إلغاء المباراة لعدم تواجد فريق الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا صباح اليوم، طالب خلاله بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة اللقاء، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم الاستجابة لطلباته.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك - في بيان رسمي - تمسكه بإقامة اللقاء في موعده وعدم تأجيله، وعدم تغيير طاقم التحكيم الذي أعلن اتحاد الكرة أمس.

حضور احتفال "حماة الوطن" بذكرى العاشر من رمضان

كما شارك وزير الرياضة في الاحتفالية التي أقامها حزب حماة الوطن بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، بحضور لفيف من الوزراء والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.