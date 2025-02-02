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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة كاظمة وضيفه التضامن ضمن منافسات الدوري الكويتي تألق المحترف البنيني السابق بصفوف الزمالك سامسون أكينيولا.

سامسون أكينيولا سجل هدفين وصنع مثلهما كما أهدر ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة.

صفقة سامسون أكينولا

نادي كاظمة كان قد ضم اللاعب البنيني في نهاية ديسمبر الماضي بعد نهاية رحلته مع الزمالك الذي ضمه في صيف 2022 قادماً من صفوف كاراكاس الفنزويلي.

ولا يعد اللاعب البنيني صاحب الـ 24 عاماً هو الوحيد الذي رحلّ عن الزمالك في الموسم الجاري 2024/25.

ماجد هاني (زد)

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاماً انضم لصفوف نادي زد ولكنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق في أي مباراة.

حمدي علاء (زد)

لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاماً الآخر انضم كذلك لصفوف زد إذ شارك معه بـ 8 مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع خلال 662 دقيقة لعب.

محمد صلاح زكي (السكة الحديد)

المهاجم صاحب الـ 21 عامًا انضم لصفوف نادي السكة الحديد بدوري المحترفين.

كريم عبدالحق (لافيينا)

كريم عبدالحق الجناح الأيسر صاحب الـ 23 عاماً انضم لصفوف نادي لافيينا الذي ينشط بدوري المحترفين.

يوسف أوباما (بيراميدز)

يوسف أوباما صانع الألعاب صاحب الـ29 عاماً انضم لصفوف بيراميدز انضم بالانتقالات الصيفية الماضية لصفوف بيراميدز ليرتدي قميصه بـ 14 مباراة سجل خلالها هدفاً.

محمد أشرف روقا (حرس الحدود)

محمد أشرف روقا انضم لصفوف حرس الحدود ليرتدي قميصه بـ 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً بـ824 دقيقة لعب.

إبراهيما نداي (الحزم)

إبراهيما نداي الجناح السنغالي انضم مع بداية الموسم لصفوف الحزم السعودي بدوري الدرجة الأولى إذ شارك معه بـ 15 مباراة بمختلف المسابقات سجل 5 أهداف وصنع مثلهم خلال 1047 دقيقة لعب.

بيسو (راية)

محمد حسام "بيسو" لاعب الوسط صاحب الـ 24 عامًا انضم لصفوف راية الذي ينشط في دوري المحترفين.

معاذ علاء (بلدية المحلة)

معاذ علاء حارس المرمى صاحب الـ21 عامًا انضم لصفوف بلدية المحلية.

عبدالرحمن نفاد (فاركو)

عبدالرحمن نفاد حارس المرمى انضم لصفوف فاركو ولكنه لم يشارك بأي مباراة بعد.

عمر فرج (ديجرفورس السويدي)

عمر فرج المهاجم الفلسطيني رحلّ على سبيل الإعارة لنادي ديجروفورس السويدي ولكنه لم يشارك بقميصه بعد.

سيد عبدالله نيمار (البنك الأهلي)

سيد عبد الله نيمار الظهير الأيمن انضم على سبيل الإعارة مع بداية الموسم لنادي البنك الأهلي إذ شارك معه بـ 4 مباريات بواقع 22 دقيقة لعب.

علي ياسر

علي ياسر المهاجم صاحب الـ 21 عامًا انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لنادي المقاولون العرب.

محمد طارق

محمد طارق الظهير الأيمن صاحب الـ 22 عاماً انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لنادي الداخلية.

مصطفى شكري

مصطفى شكري المهاجم صاحب الـ 24 عاماً بلا نادِ حاليًا بحسب موقع ترانسفير ماركت.

ياسر حمد

ياسر حمد المدافع الفلسطيني صاحب الـ 27 عامًا انضم في وقت سابق من اليوم الأحد لصفوف الغرافة القطري بعدما ظلّ بلا نادِ بعد الرحيل عن الزمالك بالانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

زياد كمال (إنبي)

زياد كمال لاعب الوسط صاحب الـ 23 عاماً أنهى الزمالك فترة إعارته ليعود إلى إنبي إذا شارك في مباراتين مع الفريق البترولي بواقع 35 دقيقة أمام المصري و 31 أمام البنك الأهلي ولكنه لم يسجل أو يصنع.

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