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مشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحتفي ببدء العمل في ستاد الأهلي

09:27 م الأحد 16 فبراير 2025

جانب من المباراة

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كتب - يوسف محمد:

احتفت مشجعة أهلاوية متواجدة، في ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، ببدء العمل في ستاد النادي والإعلان عن التصميم الخاص به، خلال حفل أقيم في معبد حتشبسوت بالأقصر.

والتقطت عدسات الكاميرات، مشجعة أهلاوية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهى تحمل صورة كتب عليها: "ستاد الأهلي، الحلم أصبح واقع".

وتمكن الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، في قمة الكرة المصرية.

مشجعة أهلاوية

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ستاد برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي ذوي الاحتياجات الخاصة الدوري المصري
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