أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وشهدت تشكيل الزمالك تغييرات بالجملة، بسبب وجود اللاعبين الأساسيين رفقة منتخبات بلادهم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وزياد مدحت ويوسف وائل الفرنسي وأحمد صفوت ومحمد حمد وأنس وائل وحازم أسامة وأحمد حمدي وناصر منسي.

