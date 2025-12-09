مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

1 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

تغييرات بالجملة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

كتب : هند عواد

07:04 م 09/12/2025
أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وشهدت تشكيل الزمالك تغييرات بالجملة، بسبب وجود اللاعبين الأساسيين رفقة منتخبات بلادهم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي وزياد مدحت ويوسف وائل الفرنسي وأحمد صفوت ومحمد حمد وأنس وائل وحازم أسامة وأحمد حمدي وناصر منسي.

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية الزمالك وكهرباء الإسماعيلية موعد الزمالك وكهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر

