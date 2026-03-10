إعلان

الإسكندرية 155 جنيها.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

كتب : طارق الرفاعي

11:16 ص 10/03/2026 تعديل في 11:33 ص

أرشيفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، زيادة تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

الإسكندرية و المرج و الزقازيق


وبلغت تعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات: خط بورسعيد المرج 137 جنيه، وبورسعيد الإسماعيلية 63 جنيه، بورسعيد السويس 120 جنيه، بورسعيد الزقازيق 120 جنيه، بورسعيد فاقوس 100 جنيه، بورسعيد القنطرة غرب 52 جنيه، بورسعيد المنزلة 52 جنيه، وبورسعيد دمياط 43 جنيه، بورسعيد دمياط الجديدة 65 جنيه، وبورسعيد المنصورة 86 جنيه، وبورسعيد المحلة الكبري 120 جنيه، وبورسعيد طنطا 125 جنيه، وبورسعيد الإسكندرية 155 جنيه.

تعليمات مشددة ومنع استغلال المواطنين


وشدد المحافظ على الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجهٱ بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة وعدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن.

تعريفة الركوب بورسعيد أسعار المواصلات ميناء بورسعيد زيادة الوقود أسعار البنزين والسولار

