اللاعب الرابع.. أجنبي جديد يبدأ إجراءات فسخ عقده مع الزمالك

كتب : محمد خيري

02:01 م 07/12/2025
اقترب الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من فسخ عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر مطلع، قدم فرج إنذارًا للنادي الأبيض منذ فترة بسبب عدم انضمامه للتدريبات الجماعية، إضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية، رغم كونه مسجلًا ضمن قائمة الفريق وملتزمًا بعقده مع النادي.

ومع انتهاء المهلة التي منحها النادي لتسوية الأمور، بدأ اللاعب إجراءات فسخ عقده رسميًا، بالإضافة إلى تقديم شكوى للحصول على كامل مستحقاته المالية عن عقده الممتد لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في الشكوى خلال الفترة المقبلة.

ويعد عمر فرج هو اللاعب الرابع الذي يتخذ الإجراءات القانونية لفسخ عقده مع الزمالك، بعد الثلاثي المغربي صلاح مصدق وعبدالحميد معالي ومحمود بنتايج، وذلك لعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية.

عمر فرج الزمالك أخبار الزمالك لاعب الزمالك فسخ عقد لاعب الزمالك

