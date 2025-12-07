"تصدقت بعرضي وعفوت عنك".. مصطفى شلبي يفاجئ مشجعًا زملكاويًا

"شكر واعتذار".. عصام الحضري يعلق على التعادل مع الإمارات وفرص التأهل في

قرر مصطفى شلبي، لاعب فريق الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، العفو عن مشجع زملكاوي تطاول عليه من قبل.

ونشر مصطفى شلبي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو أمام جماهير الزمالك في إحدى المباريات حين كان لاعبًا ضمن الفريق الأبيض، وعلّق أحد المشجعين: "والله العظيم محترم يا بني، سامحني على الشتايم اللي كنت بديهالك".

ليرد مصطفى شلبي على المشجع: "يشهد الله إني قد عفوت عنك وعن جميع خلقك، وتصدقت بعرضي في من اعتابني أو سبني".

وجدير بالذكر أن مصطفى شلبي رحل عن نادي الزمالك بشكل رسمي مطلع الموسم الحالي، وانتقل إلى نادي البنك الأهلي، وشهد آخر مواسمه توترًا مع جماهير الأبيض بسبب المستوى المتراجع للفريق.