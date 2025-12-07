"مسؤولية الجميع".. أول تعليق من حلمي طولان عقب التعادل مع منتخب الإمارات

قال عصام الحضري مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الثاني إن اللاعبين كانوا رجالاً خلال مباراة الإمارات رغم انتهائها بالتعادل.

نتيجة مصر والإمارات في كأس العرب

منتخب مصر الثاني تعادل بهدف لمثله مع نظيره الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

وأضاف الحضري:": "اليوم حضر عدد كبير من الجماهير، ونشكرهم ونعتذر لهم، كما قلت من قبل اللاعب الذي لن يفعل شيء لبلده الناس لن تتذكره".

وتوجه مدرب حراس المنتخب بالشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود ثم أردف:":لدينا 3 حراس في منتخب مصر وفي حال لعب أي منهم سيظهر بشكل مميز، وأنا أحب دائمًا الحارس الذي يعيش أجواء المباراة".

وأتم الحضري تصريحاته بالتشديد على قوة منتخب الأردن:"التأهل مازال في أيدينا ولكننا نحترم منتخب الأردن كثيرًا ويجب على اللاعبين أن يخضعوا للاستشفاء جيدًا خلال الـ 48 ساعة المقبلة ولدينا 3 حراس في منتخب مصر، وفي حال لعب أي منهم سيظهر بشكل مميز، وأنا أحب دائمًا الحارس الذي يعيش أجواء المباراة".

موعد مباراة مصر والأردن

منتخب مصر الثاني يلتقي نظيره الأردن عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في النسخة الجارية من البطولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

منتخب مصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة فيما يتذيل منتخب الكويت الترتيب برصيد نقطة.

