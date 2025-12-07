تقام اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ومباراة نابولي أمام نظيره يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي ضد جيرونا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

فالنسيا ضد إشبيلية - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

إسبانيول ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد وست هام يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

فولهام ضد كريستال بالاس - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيزي ضد ليتشي - 1:30 مساء - منصة starzplay

كالياري ضد روما - 4:00 مساء - منصة starzplay

لاتسيو ضد بولونيا - 7:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد أنجيه - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

أوكسير ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

لوهوفر ضد باريس أف سي - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

لوريان ضد اولمبيك ليون - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس العرب

قطر ضد تونس - 7:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

سوريا ضد فلسطين - 7:00 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

اقرأ أيضًا:

نجل أبو تريكة يظهر مع شيكابالا في مباراة مصر والإمارات بكأس العرب

"وش السعد عليه".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة عصام الحضري