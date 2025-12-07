ماذا يحتاج منتخب مصر الثاني ليتأهل لربع نهائي كأس العرب؟

تعثر منتخب مصر الثاني مجددًا خلال مشاركته بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر 2025 بتعادل مع المنتخب الإماراتي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

منتخب مصر الثاني كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره الكويتي ليتبقى له مباراة ثالثة وأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره الأردني.

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب

منتخب مصر الثاني سيلتقي نظيره الأردني عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة وهو لقاء حاسم لتأهله لدور ربع نهائي كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

منتخب مصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة فيما يتذيل منتخب الكويت الترتيب برصيد نقطة.

فوز منتخب مصر على الأردن

فوز منتخب مصر الثاني على نظيره الأردني سيجعل رصيده يصل إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة وهنا يضمن بطاقة التأهل بدون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات إذ أن أكبر عدد نقاط قد يصلا له هو 4 نقاط.

تعادل منتخب مصر أمام الأردن

تعادل منتخب مصر مع الأردن سيجعله يصل إلى النقطة 3 لينتظر نتيجة مباراة الكويت والإمارات التي إذا انتهت بالتعادل فسيتأهل المنتخب الوطني وصيفًا.

التعادل سيرفع رصيد كلاً من منتخب الكويت والإمارات للنقطة الثانية ولكن حال فوز أي منهما مع تعادل منتخب مصر فسيتأهل الفائز مع الأردن لربع النهائي.

خسارة منتخب مصر أمام الأردن

خسارة منتخب مصر أمام الأردن سيجعل الرصيد يتوقف عند نقطتين وهنا حال فوز منتخب الكويت أو الإمارات سيتأهل الفائز ويغادر منتخب مصر ولكن حال تعادلهما فسيتم الاحتكام للوائح الصعود.

