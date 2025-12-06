كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد شوقي المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، إنه كان سعيدًا بالفترة التي عمل بها مع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس.

وأضاف شوقي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الناظر مع شوبير" مساء أمس الجمعة:"سعدت بالعمل مع عماد النحاس وفي فترة العمل مع محمد رمضان كان لكل منا أفكاره وأسلوبه وفوجئت برحيلي عن الأهلي وكنت حزينًا وغاضبًا ولكن هذه قدري ورزقي".

وأردف المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للأهلي:"لم أصدق أو أتخيل أن جمهور الأهلي (يزعل عليا) الفترة كانت قصيرة التي عملت بها ولكن الجميع رأى أني قدمت كل ما لديّ سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول".

وأتم شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أنه شعر بالرضا بعد رحيله بسبب رد فعل الجمهور تجاهه.

