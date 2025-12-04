شرط وحيد يفصل خالد جلال عن تدريب الزمالك

يقترب خالد جلال مدرب الزمالك والبنك الأهلي السابق، من العودة لتولي القيادة الفنية للأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل دراسة الإدارة لإجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني الحالي.

وأوضح صادق في تصريحات تلفزيونية أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين إدارة الزمالك وخالد جلال، أسفرت عن اتفاق مبدئي على توليه المسؤولية الفنية، مع الإبقاء على أحمد عبد الرؤوف داخل الجهاز الفني.

وأضاف صادق أن خالد جلال أبدى موافقة أولية على تدريب الفريق، لكنه وضع شرطاً وحيداً قبل إتمام الاتفاق، وهو عدم تدخل المدير الرياضي جون إدوارد في عمله الفني حال توليه المنصب رسمياً.