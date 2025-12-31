نجم الأهلي السابق: ما فعله جون إدوارد لا يليق بالأندية الكبرى

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما قام به جون إدوارد داخل نادي الزمالك لا يتماشى مع طبيعة الأندية الكبرى، معتبرًا أن ما حدث أمر غير مقبول ولم يشهده خلال مسيرته داخل القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن جون إدوارد لا يُعد من الرموز التاريخية داخل نادي الزمالك حتى يصدر بيانًا بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن تجربته داخل القلعة البيضاء لم تحقق النجاح المنتظر حتى الآن.

وأضاف أن الإيجابية الأبرز التي ظهرت داخل الزمالك خلال السنوات الأخيرة تتمثل في وفاء جماهير النادي، متسائلًا في الوقت نفسه عن غياب نجوم الزمالك السابقين عن المشهد، وعدم الاستعانة بهم في الإدارات الفنية أو الاستفادة من خبراتهم.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمنظومة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تُعد الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية، ومحذرًا من أن الكرة المصرية قد تتأثر سلبًا في حال غياب الزمالك عن المنافسة القوية، نظرًا لأهمية وجود قطبي الكرة في سباق البطولات.

وعن مواجهة منتخب مصر أمام بنين، شدد شادي محمد على ضرورة احترام المنافس والاستعداد الجيد للمباراة من خلال دراسته فنيًا بشكل دقيق، حتى لا تتعقد المواجهة، مؤكدًا أن المنتخب المصري يمتلك القدرة على تحقيق الفوز حال فرض الضغط منذ الدقائق الأولى.

واختتم تصريحاته بالإشادة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا أنه تعرض لانتقادات عديدة خلال الفترة الماضية، لكنه رد عليها بالنتائج داخل الملعب، معربًا عن إعجابه بالتغيير الذي طرأ على شخصيته، خاصة تراجعه عن العصبية واعتماده على الهدوء في إدارة الفريق.