لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بحدوث حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، فهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وجرى نقل 10 جثث إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، واثنين من المصابين إلى مستشفى 30 يونيو وهما: إسماعيل محمد إسماعيل 26 عامًا، مصابًا بقطع في الوجه، ومحمود محمد السيد 31 عامًا، مصابًا بجروح في الجسم.

انتقلت قيادات تنفيذية وأمنية إلى موقع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الخدمات الصحية للمصابين، والتحري حول ملابسات الحادث.