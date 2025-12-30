قاد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، بصورة طبيعية، وذلك عقب إلغاء مران أمس الإثنين، في ظل أنباء عن اتجاه مجلس الإدارة للبحث عن بديل خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران الزمالك، الذي أُقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، تركيز الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف على بعض الجوانب الفنية والخططية، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ عدد من الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة خلال المران، تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، والتي تضمنت فقرات بدنية متنوعة وتدريبات باستخدام الكرة.

وشهد المران أيضًا تصعيد عمار ياسر، لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، في ظل غياب اللاعبين الدوليين وإصابة عدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الحالية.