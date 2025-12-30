مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 1
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

0 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

رغم البحث عن بديله.. أحمد عبد الرؤوف يقود مران الزمالك استعدادا للاتحاد السكندري

كتب : محمد خيري

05:42 م 30/12/2025

أحمد عبدالرؤوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، بصورة طبيعية، وذلك عقب إلغاء مران أمس الإثنين، في ظل أنباء عن اتجاه مجلس الإدارة للبحث عن بديل خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران الزمالك، الذي أُقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، تركيز الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف على بعض الجوانب الفنية والخططية، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ عدد من الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران، استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة خلال المران، تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، والتي تضمنت فقرات بدنية متنوعة وتدريبات باستخدام الكرة.

وشهد المران أيضًا تصعيد عمار ياسر، لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005، لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، في ظل غياب اللاعبين الدوليين وإصابة عدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مران الزمالك أحمد عبد الرؤوف أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟