أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

"بكلمه واتساب".. صالح جمعة يرد على توتر علاقته بإمام عاشور بعد أزمة "السهرة"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي بنظيره الجونة مساء غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من المسابقة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقبل اللقاء، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المباراة، بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، ويساعده كلاً من محمود أبو الرجال مساعد أول، عماد فرج مساعد ثان، إبراهيم محمد حكماً رابعاً، عبدالعزيز السيد حكم تقنية الفيديو VAR، أحمد صلاح مساعد VAR.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة هي الرابعة التي يديرها أمين عمر للأهلي خلال الموسم الجاري 2025-2026، بعدما سبق أن أدار لقاء غزل المحلة والمصري البورسعيدي اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، بالإضافة إلى مباراة كهرباء الإسماعيلية التي فاز بها الأهلي بنتيجة 4-2.