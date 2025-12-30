مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

بينها الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

08:00 ص 30/12/2025 تعديل في 09:45 ص
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (11)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (8)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (9)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (6)
  • عرض 18 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 18 صورة
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر، ومواجهة أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

نوتنجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساء - بي إن سبورت 2

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء

أوغندا ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

تنزانيا ضد تونس - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بنين ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

الأهلي ضد الفيحاء - 5:30 مساء - قناة ثمانية 1

الأخدود ضد ضمك - 7:30 مساء - قناة ثمانية

الاتفاق ضد النصر - 7:30 مساء - قناة ثمانية 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الأهلي اليوم مباراة الأهلى اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية