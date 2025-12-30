بينها الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إقصاء مفاجئ وإقالة منتظرة.. ماذا حدث آخر 48 ساعة في الأهلي والزمالك؟

رغم إبلاغهم بفسخ عقده.. قرار صادم من الزمالك ضد بنتايك

الغندور: رسميا منتخب مصر يواجه هذا الفريق في ثمن نهائي أمم أفريقيا

حسام حسن يستعيد القوة الضاربة للمنتخب في مواجهة ثمن النهائي بأمم أفريقيا

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر، ومواجهة أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

نوتنجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساء - بي إن سبورت 2

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء

أوغندا ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

تنزانيا ضد تونس - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بنين ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

الأهلي ضد الفيحاء - 5:30 مساء - قناة ثمانية 1

الأخدود ضد ضمك - 7:30 مساء - قناة ثمانية

الاتفاق ضد النصر - 7:30 مساء - قناة ثمانية 1