مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

"ليه خليته يفسخ؟ وترجعوا تزعلوا".. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

11:26 ص 03/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مجلس الزمالك
  • عرض 10 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
  • عرض 10 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
  • عرض 10 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (3)
  • عرض 10 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (1)
  • عرض 10 صورة
    عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 10 صورة
    هاني شكري عضر مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 10 صورة
    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد فسخ عقد المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأبيض، لعدم حصوله على كامل مستحقاته.

قال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أنا الحقيقة مش عارف، يعني هل في فرصة لعودة صلاح مصدق للزمالك مرة أخرى ولا مفيش فرصة؟ أنا أعتقد إنه ممكن يكون في فرصة".

وأضاف: "الزمالك بيحاول يعمل اتصالات مع اللاعب للوصول لحل ودي معاه، عشان ما يصعّدش وما يشتكيش. طب هل هو هياخد المستحقات المتأخرة وما يطالبش بعقده بالكامل، ولا هيعمل شكوى ضد النادي ويعملوا مخلصات ويقفلوا الملف ده؟".

وأكمل: "هو هنا السؤال: إذا كانت الظروف في إيده بتقول إنه ياخد عقده بالكامل، واللوائح في صفه، طب إنت ما اديتوش ليه مستحقاته وهو موجود أصلًا وهو بيلعب؟".

وتابع: "وترجعوا تزعلوا لما نتكلم ونقول كلمتين! الله، هو في إيه يا جماعة؟ ما إنت برضه لازم تكون دارس حساباتك كلها وخطواتك كلها أول بأول، وإنت يعني بتتعاقد أو وإنت بتفسخ. ما هو اللاعب عنده عقد وعنده مستحقات، قاعد يقولك: اديني مستحقاتي، اديني مستحقاتي".

واختتم تصريحاته: "إنت اعتمدت إن ده صلاح مصدق ده جميل، لكن هو مش متربي في الزمالك يعني. ودايمًا بقول: لا هو متربي في الزمالك ولا وسام أبو علي كان متربي في الأهلي. دول لاعيبة محترفين، لاعيبة أكل عيشهم كرة القدم. محدش يزعل من هذا الأمر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مجلس الزمالك شوبير أحمد شوبير صلاح مصدق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة