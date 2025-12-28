مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

أول تعليق من مدرب المصرية للاتصالات بعد الفوز على الأهلي في كأس مصر

كتب- نهى خورشيد:

06:06 ص 28/12/2025
أكد أليو زيبيرو المدير الفني للمصرية للاتصالات، أنه أولى اهتماماً كبيراً للإعداد لمواجهة النادي الأهلي، من خلال تجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً ودراسة جميع التفاصيل الخاصة بطريقة لعب الأحمر.

وقال زيبيرو في تصريحات تلفزيونية إنه حرص على شرح أسلوب لعب الأهلي للاعبين بشكل دقيق، وخاض معهم أكثر من وحدة تدريبية لتطبيق الخطة الأنسب للمباراة، مع التركيز على كيفية استغلال نقاط الضعف لدى المنافس.

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني كان مدرك لحجم الأهلي وقوة خطه الهجومي، وهو ما دفع الفريق للعب بحذر شديد مع الاعتماد على التنظيم الدفاعي والانطلاق في الهجمات المرتدة.

وأشار زيبيرو إلى أن لاعبي المصرية للاتصالات شعروا خلال مجريات اللقاء بقدرتهم على مجاراة الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على خبرته الطويلة في مواجهة القلعة الحمراء، موضحاً أنه سبق له تحقيق الفوز على الأهلي لاعباً ومدرباً، بجانب معرفته الجيدة بثنائي الأهلي السابق أحمد شوبير ومجدي عبد الغني منذ عام 1992.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصرية للاتصالات كأس مصر النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

