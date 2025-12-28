مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:56 ص 28/12/2025
يلاقي نادي الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرا، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز في مباراة اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 في البطولة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، والتي خصصت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.

