موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

سر غياب أحمد حمدي عن مران الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة

عرض صيني ضخم يهدد مستقبل ديانج مع الأهلي.. ما القصة؟

بينهم الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرا، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز في مباراة اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 في البطولة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، والتي خصصت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.