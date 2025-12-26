مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد هزيمة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

12:33 ص 26/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (5)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)

علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمس أمام سموحة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفريق لم يظهر بشخصيته المعتادة في الشوط الأول من المباراة، الأخطاء أثرت علينا بشكل كبير، إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني ولكن بشكل عام الأداء لم يكن أفضل شئ خلال اللقاء".

وأضاف: "من الصعب الدفع بكل اللاعبين الشباب في المباريات باستمرار، لكن نمنحهم بعض الوقت بشكل متوازن وفي حدود المتاح، حتى لا يتم وضع ضغوطات كبيرة عليهم، ولست راضيا عن أداء الفريق أمام سموحة أمس".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "مباراة سموحة أمس في كأس عاصمة مصر، واحدة من أسوأ المباريات التي لعبها الفريق في الفترة الماضية".

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025.

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك كأس عاصمة مصر الزمالك وسموحة أحمد عبد الرؤوف

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
