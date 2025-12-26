علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمس أمام سموحة، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفريق لم يظهر بشخصيته المعتادة في الشوط الأول من المباراة، الأخطاء أثرت علينا بشكل كبير، إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني ولكن بشكل عام الأداء لم يكن أفضل شئ خلال اللقاء".

وأضاف: "من الصعب الدفع بكل اللاعبين الشباب في المباريات باستمرار، لكن نمنحهم بعض الوقت بشكل متوازن وفي حدود المتاح، حتى لا يتم وضع ضغوطات كبيرة عليهم، ولست راضيا عن أداء الفريق أمام سموحة أمس".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "مباراة سموحة أمس في كأس عاصمة مصر، واحدة من أسوأ المباريات التي لعبها الفريق في الفترة الماضية".

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025.

