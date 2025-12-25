مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العاصمة بعد الخسارة من سموحة

كتب : محمد عبد الهادي

10:20 م 25/12/2025
تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة مفاجئة من نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام سموحة، من هدف سجله حسام أشرف لاعب الأبيض السابق في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نتيجة لقاء الزمالك وسموحة

1- المصري 7 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- سموحة 4 نقاط

4- الاتحاد 3 نقاط.

5- زد إف سي 3 نقاط.

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وسموحة الزمالك كأس عاصمة مصر ترتيب مجموعة الزمالك

