ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العاصمة بعد الخسارة من سموحة

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة مفاجئة من نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام سموحة، من هدف سجله حسام أشرف لاعب الأبيض السابق في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد نتيجة لقاء الزمالك وسموحة

1- المصري 7 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- سموحة 4 نقاط

4- الاتحاد 3 نقاط.

5- زد إف سي 3 نقاط.

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

7- حرس الحدود دون رصيد من النقاط.