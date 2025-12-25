سنقاضي المخالف.. تحذير من اتحاد الكرة بشأن الأحداث الرياضية والإعلانات

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، أكد فيه رصده خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات والمؤسسات بانتهاك حقوقه التجارية، سواء المتعلقة بالاسم أو الشعار أو حقوق الصورة، وهي حقوق مكفولة ومحفوظة وفقًا لقوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون الرياضة.

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن بعض الجهات استغلت الأحداث الرياضية في حملاتها الإعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة، أو دون الرجوع إلى الوكيل الحصري للحقوق التسويقية للاتحاد، شركة المتحدة للرياضة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.

وشدد الاتحاد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه، مؤكدًا أنه سيقوم بتوثيق ورصد جميع المخالفات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك متابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات المخالفة.

كما دعا الاتحاد المصري لكرة القدم جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بالاتحاد، والتواصل مع الجهات المختصة قبل استخدام أي من هذه الحقوق، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية.