كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات بشأن تجديد عقود لاعبي الأهلي الثلاثة أليو ديانج، حسين الشحات، وأحمد عبد القادر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن مفاوضات الأهلي مع ديانج تواجه صعوبة بسبب مطالبه المالية، في حين يتمسك الأهلي بالعرض المقدم دون رفعه، في إطار سعي النادي للحفاظ على التوازن المالي وضبط سقف التجديدات بعد التعاقد مع زيزو.

وأضاف شوبير أن الأهلي أبلغ ديانج بأن العرض الحالي هو الحد الأقصى، وفي حال رفض التجديد سيكون النادي مستعدًا للتفاوض مع حامد حمدان لتعويضه.

أما بالنسبة لـ حسين الشحات وأحمد عبد القادر، فأكد شوبير أن اللاعبين أبدوا موافقة مبدئية، لكنهما طالبا برفع العرض المالي، وهو ما جعل الأمور مجمدة مؤقتًا لحين الوصول إلى اتفاق مناسب.

وأشار إلى أن الشحات يسعى للحصول على عقد لمدة عامين مع زيادة طفيفة في الراتب، خاصة وأن عقده الحالي قد يكون الأخير مع النادي.

وفي سياق آخر، أشار شوبير إلى أن المدرب توروب رفض رحيل أحمد نبيل كوكا رغم موافقة الإدارة على ذلك، نظرًا لأهمية اللاعب في التشكيل وقدرته على شغل أكثر من مركز، بينما عقده الحالي مستمر لمدة 6 أشهر.

وتطرق شوبير إلى مستقبل حمزة عبد الكريم بعد العرض المقدم من برشلونة، مؤكدًا أن الأهلي يطالب بمقابل مالي مناسب، لكن النادي الإسباني رفض العرض، ويجري النادي محاولات للحصول على بعض الامتيازات المالية للموافقة على رحيله مستقبلًا.