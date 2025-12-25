5 عقوبات من كاف ضد جماهير الجيش الملكي بسبب الأهلي

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا عاجلًا بتوقيع عقوبات تأديبية على نادي الجيش الملكي المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام النادي الأهلي المصري، والتي أقيمت يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي الجيش الملكي، ذكرت اللجنة التأديبية للكاف، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، أن نادي الجيش الملكي ثبتت مخالفته للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي، إلى جانب المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، بسبب تصرفات غير لائقة من جماهيره أثرت على الروح الرياضية وسلامة ونزاهة المنافسة.

وجاءت قرارات كاف كالتالي:

إقامة مباراتين دون حضور جماهيري لنادي الجيش الملكي في مبارياته المقبلة بصفته مستضيفًا في البطولات الأفريقية.

توقيع غرامات مالية متنوعة شملت:

20 ألف دولار لاستخدام أجهزة الليزر.

15 ألف دولار بسبب إلقاء زجاجات المياه.

15 ألف دولار نتيجة إدخال عدد كبير من الكرات إلى أرضية الملعب أثناء اللعب، بما يخالف مبادئ النزاهة.

50 ألف دولار لإلقاء جسم صلب وخطير من الحديد، ما شكّل تهديدًا على سلامة اللاعبين والحكام.

وأكد الاتحاد الأفريقي ضرورة سداد إجمالي الغرامات، والذي يبلغ 100 ألف دولار أمريكي، خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إخطار النادي بالقرار.

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد كاف على تطبيق لوائح الأمن والسلامة والحفاظ على الانضباط داخل الملاعب الأفريقية.