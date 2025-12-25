إعلان

باكستان: القوات الأمنية تقضى على 8 إرهابيين مدعومين من الهند

كتب : مصراوي

01:24 م 25/12/2025

باكستان

راولبندي- (د ب أ)

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الخميس أن القوات الأمنية قامت بتحييد ثمانية إرهابيين خلال عملية، استندت لمعلومات استخباراتية في منطقة كالات بإقليم بلوشستان.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الإدارة القول " اشتبكت القوات مع الإرهابيين، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم القضاء على ثمانية إرهابيين مدعومين من الهند، مضيفا أن العملية تمت بناء على معلومات بشأن تواجد لإرهابيين تابعين لجماعة فتنة الهندوستان.

وتأتي هذه العملية في ظل تزايد ملحوظ للهجمات الارهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ أن عادت طالبان أفغانستان للسلطة في أفغانستان عام 2021.

باكستان القوات الأمنية القضاء علي ارهابيين الهند

