حكم قضائي عاجل ضد علي غزال في اتهامه بالنصب على رجل أعمال

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال رجل أعمال.

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت حكم حبس علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، 3 سنوات في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال كل من اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرين.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالقاهرة الجديدة تأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد علي غزال بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام.

وُجهت إلى علي غزال اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، بالإضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على لاعب منتخب مصر السابق بعد صدور 26 حكمًا غيابيًا ضده، بينها قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

كما أصدرت المحكمة في وقت سابق أحكامًا بإدانة اللاعب في ثلاث قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم تأييد هذه الأحكام.

