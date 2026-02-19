أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن فقدان الأصدقاء والناس يؤثر عليه أكثر بكثير من خسارة المال، موضحًا أن هذه التجربة تمثل تحديًا شخصيًا لكنه يواجهه بالمضي قدمًا في مسيرته دون لوم أو عتاب، مضيفًا: "أنا ميتي مش بيتدفن".

وأشار "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار المذاع على قناة النهار، إلى أنه يتعامل مع النقد بشكل مختلف عن الإهانة، قائلًا: "لو متشتمتش 20 أو 30 مرة في اليوم بحس إن في حاجة غلط".

وأوضح رجل الأعمال، أنه يحترم الانتقادات ويبادر بمناقشتها، بينما يقوم بحظر الأشخاص الذين يوجهون إليه الشتائم.

