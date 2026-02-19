ملخص شوط الأهلي والجونة الأول في الدوري المصري

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الأهلي والجونة، والمقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

بدأ الأهلي اللقاء بضغط مبكر، فبعد ثلاث دقائق انطلقت هجمة منظمة بتمريرة من بن رمضان إلى إمام عاشور إلا أن دفاع الجونة تدخل في الوقت المناسب، قبل أن يحتسب الحكم خطأ لصالح الفريق الساحلي.

واستمر ضغط الأحمر في الدقائق الأولى، مع محاولات مكثفة لفرض السيطرة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة السادسة، توغل محمد هاني من الجبهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لكن كامويش لم ينجح في اللحاق بها، لتضيع فرصة واعدة.

وبعدها بدقيقتين، سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

الجونة رد بهجمة خطيرة في الدقيقة 11، بعد تمريرة أرضية اخترقت دفاع الأهلي وخرج محمد الشناوي من مرماه، قبل أن يسقط أحد لاعبي الجونة داخل المنطقة إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وعاد الأهلي لتهديد مرمى الجونة في الدقيقة 13، بعرضية جديدة من محمد هاني مرت من تحت قدم كامويش ووصلت إلى إمام عاشور الذي سددها مباشرة في منتصف المرمى.

الدقائق التالية شهدت انتفاضة من الجونة، إذ كاد رضا صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 بعد رأسية قوية تصدى لها الشناوي قبل أن تسقط الكرة من يده وتعود للاعب نفسه، لكن دفاع الأهلي تدخل وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 26، أهدر الجونة فرصة محققة من ركلة ركنية حولها صابر الشيمي برأسية قوية إلا أن ديانج تصدى للكرة قبل أن تعلو العارضة.

وتواصلت خطورة الفريق الساحلي في الدقيقة 29 بفرصة جديدة تصدى لها ديانج في اللحظة الحاسمة ثم سدد رضا صلاح كرة قوية في الدقيقة 30 علت مرمى الشناوي بعد ارتباك دفاعي واضح للأهلي.

ورغم محاولات الجونة، نجح الأهلي في خطف هدف التقدم بالدقيقة 36 بعدما أرسل بنشرقي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها إمام عاشور برأسية قوية إلى داخل الشباك.

ولم تتوقف الإثارة، إذ تصدى الشناوي لتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 37 قبل أن يضيع أحمد رفعت فرصة التعادل في الدقيقة 40، بعدما استغل خطأ من محمد هاني وانفرد نسبياً لكنه سدد في الشباك الخارجية بدلًا من تمرير الكرة لزميله.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.