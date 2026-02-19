أكد الخبير الاقتصادي أمجد عطية، أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعكس تخوفًا حقيقيًا من مخاطر المواجهة العسكرية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وليس مجرد حركة مضاربية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الأنباء المتزايدة عن قرب اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارًا بشن عملية عسكرية ضد طهران تدفع الأسواق إلى تسعير علاوة المخاطرة بشكل واضح.

وأوضح "عطية"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسعار خام برنت قفزت مدفوعة بحشد القوات الأمريكية في المنطقة واحتمالية رد إيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز أو مضيق المندب، وهو ما سيكون له تداعيات كبرى على إمدادات النفط المتجهة إلى آسيا وأوروبا، في حين أن الولايات المتحدة قد تكون أقل تأثرًا بفضل إنتاجها المحلي الكبير.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إيران بعثت برسائل مبدئية عبر مناوراتها الأخيرة، مؤكدةً قدرتها على تهديد الممرات البحرية الحيوية، مشددًا على أن "إيران ليست فنزويلا، والإدارة الإيرانية ليست مثل الإدارة الفنزويلية".

وحذر من المغامرة في حرب جديدة بالمنطقة، مؤكدًا أن أي انخراط عسكري أمريكي ضد طهران سيكون مغامرة خطيرة لا تُحمد عواقبها، وقد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة.

وفيما يخص أسعار الذهب، أوضح "عطية"، أن صعود المعدن الأصفر كان هامشيًا رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بسبب غياب الصين عن الأسواق بمناسبة أعياد السنة القمرية، مما يقلل من أحجام التداول ويحول دون تحقيق قفزات كبيرة، مشيرًا إلى أن الذهب يتداول حاليًا حول مستوى 5014 دولار، وهو مستوى مهم قد يشهد استقرارًا قبل القفزة المقبلة.

