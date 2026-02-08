إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:23 ص 08/02/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.96 جنيه، بتراجع 3.16 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 151.6 جنيه، بتراجع 5.3 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض كرتونة البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها الزمالك و زيسكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك و زيسكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
أخبار مصر

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
نصائح طبية

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص
شئون عربية و دولية

سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة