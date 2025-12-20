مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

فوز الداخلية وخسارة بلدية المحلة.. نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

كتب - محمد عبد السلام:

06:27 م 20/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة طنطا و راية الرياضي (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة طنطا و راية الرياضي (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة طنطا و راية الرياضي (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة طنطا و راية الرياضي (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استكملت اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر، مباريات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

وأقيمت اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة التي شهدت تسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الداخلية على أسوان، وحقق الفوز أيضا بترول أسيوط على نظيره المنصورة.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد المنصورة - (3-2)

طنطا ضد راية الرياضي - (1-0)

الإنتاج الحربي ضد لافيينا - (1-1)

الداخلية ضد أسوان - (1-0)

مالية كفر الزيات ضد بلدية المحلة - (2-0)

القناة ضد بروكسي - (2-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري المحترفين المصري الدرجة الثانية نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر