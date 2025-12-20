فأل حسن لمصر قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

استكملت اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر، مباريات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

وأقيمت اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة التي شهدت تسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الداخلية على أسوان، وحقق الفوز أيضا بترول أسيوط على نظيره المنصورة.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد المنصورة - (3-2)

طنطا ضد راية الرياضي - (1-0)

الإنتاج الحربي ضد لافيينا - (1-1)

الداخلية ضد أسوان - (1-0)

مالية كفر الزيات ضد بلدية المحلة - (2-0)

القناة ضد بروكسي - (2-1)