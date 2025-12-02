"لا يستحق هذه النهاية".. محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تدخل الأهلي وبيراميدز

"اتهامات كاذبة".. أول تحرك قانوني من فيريرا ضد أحمد حسام ميدو

فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النار على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للأبيض، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد النادي.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "اللي عمله فيريرا أسلوب رخيص، وبيبتز الزمالك للحصول على مستحقاته كاملة، وده مش أسلوب مدربين محترمين".

وأضاف: "مكنش لاقي شغل، وعشان كده وافق على المقابل المادي الضعيف، وللعلم يانيك فيريرا كان متهمًا في أكبر فضيحة تلاعب في تاريخ بلجيكا، وده من أسباب إن إدارة الزمالك قررت إقالته قبل السوبر المصري".

وأكمل: "قضية العملية صفر أحد الأسباب الرئيسية اللي عجّلت برحيل فيريرا من الزمالك، وأنا بقول لفيريرا: أنت أعظم حاجة حصلت في حياتك ومسيرتك أنك دربت الزمالك أصلًا".

وأوضح: "ليه الراجل ده درب الزمالك بـ23 ألف دولار فقط؟.. لأنه مكنش لاقي شغل، والكلام اللي قاله ده بيوريك شخصية الراجل، وأكبر غلطة إنك تجيب شخص زي ده يدرب الزمالك وإنت بتبني فرقة".

واختتم تصريحاته: "الراجل بيحاول يحصل على أكبر مكاسب من الزمالك، لكن ميكونش بالأسلوب الرخيص اللي حصل امبارح ده".