نجم الأهلي السابق: صفقة رضا عبد العال للأحمر أقوى من انتقال زيزو

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن انتقال رضا عبد العال إلى صفوف القلعة الحمراء يُعد من أقوى الصفقات في تاريخ النادي، متفوقًا على صفقة انضمام زيزو.

وقال أبو الدهب، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن جمال عبد الحميد لم يحصل على حقه الكامل داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه تحمّل جزءًا من المسؤولية.

وأضاف: "جمال عبد الحميد كان لاعبًا أساسيًا في فترات وجود محمود الخطيب ومحمد عباس، لكنه قصر بعض الشيء، ومع تكرار الإصابات قرر النادي الاستغناء عنه".

وتطرق أبو الدهب للحديث عن تجربته الشخصية مع الأهلي، موضحًا: "عندما تم إلغاء قيد لاعبي 20 سنة في النادي، رحلت عن الأهلي، ولو عاد بي الزمن لما اتخذت هذا القرار، لأن الأهلي دائمًا ما يدعم لاعبيه ويقف بجانبهم".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالحديث عن رضا عبد العال، قائلاً: "اسم رضا عبد العال كان له وزن كبير داخل النادي، وصفقة انتقاله للأهلي كانت أقوى من صفقة زيزو، كان يتميز بدور مختلف داخل الملعب، حيث يصنع تمريرات حاسمة تصل مباشرة إلى المرمى، وكان أحد عناصر الجيل الذهبي للأهلي".