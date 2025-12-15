"كان شغال في فاركو".. أمير عزمي مجاهد ينتقد تجربة جون إدوارد في الزمالك

ارتفعت في الساعات الماضية أسهم اللاعب المغربي يوسف بلعمري، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تحركات مبكرة من إدارة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجاري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المغربي يوسف بلعمري كالتالي:

مواليد 20 سبتمبر 1998 (27 عامًا).

ظهير أيسر مغربي يلعب حاليًا لنادي الرجاء الرياضي.

تخرج في مدرسة شبان نادي الفتح الرباطي.

تم تصعيده للفريق الأول للفتح عام 2017 عن عمر 19 عامًا.

تُقدّر قيمته السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو.

خاض مع الفتح الرباطي 121 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 19 تمريرات حاسمة.

انتقل إلى الرجاء المغربي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفتح.

سبق له تمثيل منتخبات المغرب للشباب والمنتخب الأولمبي.