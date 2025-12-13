كواليس استبعاد إمام عاشور وناصر ماهر من قائمة منتخب مصر في كأس العرب

أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، لجوئهم إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لحل أزمة أرض النادي بمنطقة السادس من أكتوبر.

هشام نصر، قال في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إنهم سيلجأون للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل وحل أزمة أرض النادي بمنطقة السادس من أكتوبر، معللاً:"المشكلة أكبر من مجلس إدارة النادي أو أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك:"سنلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحل أزمة أرض النادي لأن المشكلة أكبر من مجلس إدارة النادي أو أعضاء الجمعية العمومية والموضوع أصبح مرتبطا بمستقبل 40 أو 50 مليون مشجع زملكاوي".

وأشار نصر إلى استعدادهم لتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ورموز نادي الزمالك لمقابلة الرئيس السيسي ليوضحوا له الأمر وحجم المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الزمالك.

ونوه مسؤول الزمالك إلى أنهم سيرسلون خطابًا رسميًا لرئاسة الجمهورية؛ لطلب توضيح أبعاد أزمة الزمالك بالكامل وليس الأرض فقط، مضيفًا:"الحصول على أرض بديلة لا يحل المشكلة، والآن أصبحنا مطالبين بسداد ديون لمقاولين يتواصلون معي يوميا للسؤال عن أموالهم".

وأتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته بلفت الإنتباه إلى أنهم لجأوا إلى القضاء وكافة الوزارات ووسائل الإعلام لتوضيح الأمر.

اقرأ أيضًا:

"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر

"رفقة أطفاله وظهور نادر مع زوجاته".. الوجه الثاني لمحمد النني خارج الملاعب