كواليس استبعاد إمام عاشور وناصر ماهر من قائمة منتخب مصر في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن سبب عدم ضم 6 لاعبين من الأهلي والزمالك لقائمة المنتخب بكأس العرب 2025.

منتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني كان قد ودع منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025 مع نهاية دور المجموعات بعدما حلّ في المركز الثالث بدون أي فوز.

وأشار حسن عبر شاشة DMC مساء الخميس إلى أن ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل "كوكا" كان ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأول لذا لم يطلب ضمهما لأن الأولوية للمنتخب الأول بسبب أمم أفريقيا.

وأوضح مدير منتخب مصر الثاني أن إمام عاشور لاعب الأهلي كان ضمن القائمة الأولية لهم ولكن لم يحسموا موقفه بسبب المنتخب الأول:"ولم يكن هناك تنسيقًا بيننا والمنتخب الأول".

وأشار حسن إلى أن حلمي طولان تواصل مع لاعب الزمالك ناصر ماهر:"ناصر كان ينتظر ان ينضم للمنتخب الأول وشعر بأن حالته النفسية لم تكن أفضل شيء".

وأتم مسؤول المنتخب الثاني تصريحاته بالتنويه إلى أن الإصابة منعت ثنائي الأهلي حسين الشحات وأحمد عبدالقادر من الانضمام لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

